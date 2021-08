Sicherheitsexperte nach Mord an französischem Priester: "Frankreich ist eine Lachnummer"

Der brutale Mord an einem katholischen Priester am Montag in Frankreich hat landesweit für Empörung gesorgt. Der Verdächtige, ein Mann ruandischer Herkunft, hat sich den Behörden gestellt und den Mord gestanden. Nun hat der französische Sicherheitsexperte und Ex-Polizeibeamte Noam Anouar scharfe Kritik an den französischen Behörden geübt.

Am Montagmorgen war in Frankreich der katholische Priester Père Olivier Maire in Saint-Laurent-sur-Sèvre, einer Gemeinde mit rund 3.620 Einwohnern im Westen des Landes, ermordet worden. Die Leiche des Priesters wurde gegen 9.00 Uhr in den Räumen einer Missionsbruderschaft entdeckt.

Il portait jusque dans les traits de son visage la générosité et l’amour de l’autre. Au nom de la Nation, je rends hommage au Père Olivier Maire. Pensées chaleureuses pour les Montfortains et tous les catholiques de France. Protéger ceux qui croient est une priorité. https://t.co/meWKC8ZWWB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2021

Ein 40-jähriger ruandischer Flüchtling, der verdächtigt wird, im vergangenen Jahr einen Großbrand verursacht zu haben, der die Domkirche in der französischen Stadt Nantes verwüstete, hat sich der Polizei gestellt und den Mord an dem Priester gestanden. Eine mit den Ermittlungen vertraute Person, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, ein Mann habe sich zuvor bei der Polizei in der Stadt Mortagne-sur-Sèvre gemeldet und erklärt, er habe einen Priester getötet.

France: Rwandan Man Linked to Nantes Cathedral Fire Suspected of Murdering Priest - https://t.co/U1qP70Cn3o#RwOTpic.twitter.com/2JiKnwuirJ — KT Press Rwanda (@ktpressrwanda) August 9, 2021

Die Quelle fügte hinzu, dass der 60-jährige Priester den Mann, der nur als Emmanuel A. identifiziert wurde, mehrere Monate lang in seiner Kirche willkommen geheißen habe. Der Verdächtige hat auch gestanden, hinter dem Brand in der gotischen Kathedrale von Nantes zu stecken, der Frankreich am 18. Juli 2020 in Schrecken versetzt hatte, betonte er weiter.

Die rechtsgerichtete französische Politikerin Marine Le Pen, die der Regierung Schwäche in der Einwanderungspolitik vorwirft, griff den Vorfall mit den Worten auf, in Frankreich könne man "ein illegaler Migrant sein, eine Domkirche in Brand setzen, nicht ausgewiesen werden und dann erneut einen Priester ermorden".

Quelle indignité ! Plutôt que de dire sa compassion aux catholiques qui ont accueilli ce meurtrier, madame le Pen polémique sans connaître les faits : cet étranger n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé. https://t.co/eZh3r4OdJr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

Der französische Innenminister Gérald Darmanin warf ihr sofort vor, "Polemik zu betreiben, ohne die Fakten zu kennen", und erklärte, der Mann könne nicht ausgewiesen werden, solange er unter gerichtlicher Kontrolle stehe.

In einem Interview mit RT vertritt Noam Anouar, ein ehemaliger französischer Polizeibeamter, die Ansicht, dass "das Innenministerium bei seiner Aufgabe, das französische Volk zu schützen, versagt hat". Er erinnert auch daran, dass "wir nirgendwo vor dieser Art von Taten sicher sind". Anouar erklärt:

"Frankreich ist heute wegen seiner Gesetze, die jeglicher Logik entbehren, eine Lachnummer für den Rest Europas und der Welt. Dem Innenministerium sowie den Verwaltungs- und Justizbehörden ist es trotz aller Mühe nicht gelungen, das französische Volk zu schützen. Wir sind in Vendée, und das ist doch ein sicherer Ort, ein Bezirk, in dem die Menschen in Frieden leben, ein wirtschaftlich prosperierender Bezirk, hier sind die Risiken deswegen wirklich minimal. Aber wir leben in einer Zeit des Niedergangs und des Verfalls der Justizbehörden und der Polizei, deren Handlungen nun jeglicher Logik entbehren. Und die Bürger sind nicht vor den üblichen Bedrohungen geschützt: Die Kontrolle des Sanitätspasses hat jetzt Priorität, nicht die Bekämpfung von Verbrechen, Kriminalität und Terrorismus."

In den letzten Jahren ist es in Frankreich zu einer Reihe von Verbrechen dieser Art gekommen. Der bemerkenswerteste Fall ereignete sich im Oktober 2020, als der Lehrer Samuel Paty am helllichten Tag von einem muslimischen Extremisten enthauptet wurde, der sich durch den Lehrer beleidigt gefühlt hatte. Der Mörder in diesem Fall hatte ebenfalls Flüchtlingsstatus in Frankreich.

Die Einwanderungspolitik wird in Frankreich ein Hauptthema sein, wenn Le Pen im nächsten Jahr Präsident Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl herausfordert.

