Waldbrände in Griechenland eskalieren – zweites russisches Löschflugzeug angefordert

In Griechenland toben an mehreren Orten große Waldbrände. Das Land hat um internationale Unterstützung gebeten. Deutsche Feuerwehrleute sind angefragt, haben aber noch nicht zugesagt. Eine russische Berijew-200ES fliegt ununterbrochen Löscheinsätze, wie schon vor Tagen in der Türkei.