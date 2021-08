Londoner Bürgermeister will Nichttragen von Masken in der U-Bahn strafrechtlich verfolgen

Londons Bürgermeister Sadiq Khan drängt auf die Einführung der Maskenpflicht in der U-Bahn. Er versucht, diese in eine Verordnung umzuwandeln, die es der britischen Verkehrspolizei ermöglicht, sie durchzusetzen. Strafen sollen gegen diejenigen verhängt werden, die es wagen, die Züge ohne Maske zu besteigen. In einem BBC-Podcast, Newscast, sagte Khan:

"Wir versuchen, bei der Regierung dafür zu werben, dass sie uns erlaubt, eine Vorschrift einzuführen, sodass es wieder Gesetz wird. Damit wir Bußgeldbescheide ausstellen und die Polizei und die British Transport Police einsetzen können, um dies durchzusetzen."

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht würde die Menschen sicherer machen und sie ermutigen, die U-Bahn zu nutzen, so der Bürgermeister weiter. Er fügte hinzu:

"Wir brauchen Menschen, die zurück nach West End kommen. Wir wollen die Menschen ermutigen, in ihre Büros zurückzukehren." "Das werden sie nicht tun, wenn sie das Gefühl haben, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht sicher sind."

Die Maskenpflicht für England wurde am 19. Juli aufgehoben. Khan sprach sich stets dagegen aus. Im Vorfeld des "Freedom Day", an dem die Maskenpflicht abgeschafft wurde, forderte er Transport for London (TfL) auf, die Pflicht als "Beförderungsbedingung" durchzusetzen. So könnten TfL-Mitarbeiter Fahrgäste, die sich nicht daran hielten, zum Verlassen des Busses oder Zuges auffordern.

Sollten die von Khan vorgeschlagenen Änderungen durchgesetzt werden, würde die Situation in den öffentlichen Verkehrsmitteln Londons auf den Stand vor dem 19. Juli zurückgesetzt. Trotz der Lockerung der Beschränkungen planen laut offiziellen Statistiken rund zwei Drittel der Erwachsenen im Vereinigten Königreich, weiterhin Masken zu tragen. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Zahl der Maskenträger nach wie vor hoch: Rund 85 Prozent der Fahrgäste in U-Bahn, Bus und Zug tun dies weiterhin.

