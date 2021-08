Italien verschärft Corona-Restriktionen: Grüner Pass für Schüler, Lehrer und ÖPNV-Passagiere

Ab 1. September müssen Lehrer, Schüler und Studenten sowie Fahrgäste des ÖPNV auf längeren Strecken in Italien den Grünen Pass bei sich führen: einen digitalen oder papiernen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test. Eine Erstimpfung ist dabei ausreichend, der negative Test darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen.

Das hat die Regierung am Donnerstag bekannt gegeben. Vor allem in den letzten Tagen kam es zu Protestveranstaltungen mit Tausenden Teilnehmern in zahlreichen Städten des Landes. Am Donnerstagabend protestierten Hunderte in Turin:

Vor einer Woche erlebte das Parlament in Rom wegen des Grünen Passes tumultartige Szenen. Dieser gilt bereits ab dem 6. August für alle Gäste von öffentlichen Kultur- und Vergnügungsstätten. Feriengäste können sich mit dem Grünen Pass der EU ausweisen. Der Nachweis muss in italienischer, französischer, spanischer oder englischer Sprache ausgestellt sein.

Gesundheitsminister Roberto Speranza sagte zur Bekanntgabe am Donnerstag, mit der Verpflichtung für Lehrer und Schüler (sowie Studenten) auf den Gebrauch des Passes würden Schulschließungen vermieden. Er bezeichnete den Grünen Pass als eine "Absicherung der Freiheit". 90 Prozent der italienischen Lehrer seien bereits geimpft, so Speranza.

Im März dieses Jahres wurde es für Angestellte im Gesundheitswesen zur Pflicht, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Gegenwärtig haben zwei Drittel der Erwachsenen in Italien wenigstens eine Impfung erhalten. Die Zahl neuer Corona-Fälle stieg von 6.600 am Mittwoch auf 7.230 am Donnerstag. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht, sie wurde am Donnerstag mit 60 angegeben.

