Nach Billigung durch Verfassungsrat: Massenproteste in Paris gegen neue Corona-Regeln

Der französische Verfassungsrat hat grünes Licht für eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Ausweitung der Nachweispflicht gegeben. Vielen Bürgern geht das zu weit. Sie sehen in den neuen Vorschriften eine Einschränkung ihrer Freiheiten.

Im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle hatte Staatschef Emmanuel Macron Mitte Juli eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses angekündigt. Beides stieß sofort auf heftige Kritik, wurde aber vom Parlament gebilligt.

Grünes Licht gab es vom Verfassungsrat nun auch für die Verpflichtung, bei einem Besuch in Bars, Restaurants, Fernzügen und sogar teils in Krankenhäusern einen negativen Corona-Test oder einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen zu müssen. Ein entsprechendes Gesetz bestätigte das Gericht größtenteils, wie es am Donnerstag mitteilte.

Noch am selben Tag marschierten Hunderte Demonstranten durch die Straßen von Paris in Richtung des Verfassungsgerichts.

Nouvelle manifestation à #Paris de port Royal jusqu’au #ConseilConstitutionel , alors que celui-ci vient de valider le #PasseSanitaire et la vaccination obligatoire des #soignants. pic.twitter.com/gGSlwCTifh — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) August 5, 2021

Énormément de monde devant le conseil d’état. Les manifestants veulent accéder au #conseilconstitutionnel juste à côté.#PassSanitaire#parispic.twitter.com/k74B6dJWln — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) August 5, 2021

Zahlreiche Unzufriedene versammelten sich vor dem Gericht und brachten ihren Ärger über das Urteil zum Ausdruck. Das Gerichtsgebäude wurde von der Polizei abgesperrt, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.

Die Demonstranten skandierten verschiedene Losungen, darunter "Macron, wir wollen deinen Pass nicht" und bezogen sich hiermit auf eine der am meisten kritisierten Bestimmungen des Gesetzes. Manche haben auch Angst vor langfristigen Impffolgen und fühlen sich von der Regierung zunehmend zu einer Immunisierung gedrängt.

« Macron ton pass, on en veut pas ! »Manifestation des #GiletsJaunes devant le conseil constitutionnel contre le #PassSanitaire. pic.twitter.com/aUU22pNMLJ — Clément Lanot (@ClementLanot) August 5, 2021

Nach dem Willen der Regierung soll das Gesetz kommende Woche in Kraft treten.

Die im Juli angekündigten Maßnahmen haben heftige Debatten sowie Massenproteste ausgelöst, die das Land an drei aufeinander folgenden Wochenenden erschütterten. Kritiker werfen der Regierung vor, das Land in eine Diktatur zu lenken und die Menschen ihrer Grundrechte zu berauben. Hochrangige Regierungsvertreter, darunter Präsident Emmanuel Macron, tun solche Bedenken jedoch ab und bestehen darauf, dass das Gesetz lediglich die Impfkampagne gegen COVID-19 vorantreiben soll.

