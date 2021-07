Kampf gegen Fettleibigkeit – Britischer Ernährungsbericht fordert Steuer auf Zucker und Salz

Einem Bericht zufolge sterben in England bis zu 64.000 Menschen jährlich an den Folgen falscher Ernährung. Sie solle demnach grundlegend umgestellt werden – mithilfe der Steuer. Die Konservativen in der Regierung wollen davon nichts wissen.