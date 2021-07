Lufthansa gendert: An Bord künftig keine "Damen und Herren" mehr

Die Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren" oder "Ladies and Gentlemen" fällt auf Lufthansa-Flügen künftig weg. "Die Crews sind gehalten, eine Ansprache zu wählen, die alle Passagiere anspricht", sagte ein Unternehmenssprecher der Bild. Gemeint sind geschlechtsneutrale Formulierungen. In Frage kommen zum Beispiel "Guten Tag", "Guten Abend" oder einfach "Herzlich willkommen an Bord". Welche Anrede gewählt wird, sei den Besatzungen frei gestellt.

Bei der Umstellung handelt es sich dem Airline-Sprecher zufolge um einen "Prozess, der einen gewissen Zeitraum einnimmt". Die Bemühungen um eine genderneutrale Sprache seien dabei nicht nur auf die Fluggäste beschränkt, sondern bezögen sich auf den gesamten Lufthansa-Konzern. Die Regelung gilt damit auch für alle Airlines der Gruppe, darunter Swiss International Air Lines, Austrian Airlines und Eurowings.

Vorschläge für neue Begrüßung der Reisenden auf Langstreckenflügen:"Willkommen an Bord, liebe Reisenden, haben Sie an CO2-Ausgleich gedacht?"Auf Kurzstreckflügen:"Liebe Kackbratzen, nehmt das nächste mal gefälligst den Zug!"#Lufthansa — Adora Belle (@_Adora_Belle_) July 13, 2021

Passagiere mit historischem Interesse fragen:

Gibt es Zeitzeug:innen die sich erinnern, wie es war, als die Anrede "Fräulein" den allgemeinen Sprachgebrauch verlassen hat. Sind da auch alle so ausgerastet? #Lufthansa — Edu Do Scerveza (@do_scerveza) July 13, 2021

Focus Online berichtet, dass Lufthansa mit der gendergerechten Sprache Air Canada und Delta Air Lines folgt. Air Canada begrüßt seit 2019 keine "Mesdames et Messieurs" mehr an Bord. Bei Delta Air Lines heißt es seit 2020 schlicht "Hello, everybody".

