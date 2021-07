Mann sticht in französischem Einkaufszentrum auf zwei Menschen ein

Am Samstag wurden in einem Einkaufszentrum in der Gemeinde Claye-Souilly östlich von Paris zwei Personen niedergestochen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde überwältigt und festgenommen. Auslöser soll ein Streit gewesen sein.