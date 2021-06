Tour de France: Für Sturz verantwortliche Zuschauerin offenbar gefasst

Nach einem Bericht von RTL, der von BFMTV bestätigt wurde, wurde eine Zuschauerin mit französischer Staatsangehörigkeit am Mittwoch gegen 14 Uhr festgenommen. Sie wurde sofort von der Gendarmerie von Landerneau in Gewahrsam genommen und verhört.

Tour de France: la spectatrice qui a causé la chute de dizaines de cyclistes a été placée en garde à vue pic.twitter.com/X7Xpnvb7Bq — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2021

BFM fügte hinzu, dass die Zuschauerin in der Bretagne, in der die Tour de France ihre ersten vier Etappen abhielt, in Gewahrsam genommen worden sei.

Am Samstag stürzte Tony Martin bei dem größten Radsportereignis der Welt, als er geradewegs in ein Pappschild mit der Aufschrift "Allez Omi-Opi" fuhr, das von einer Frau, die in eine Fernsehkamera schaute, in den Fahrweg hineingehalten wurde – und sorgte so 47 Kilometer vor Ende der Etappe für Chaos.

Die Staatsanwältin der Region Brest, Camille Miansoni, bestätigte die Informationen über die Festnahme. "Eine Person, die verdächtigt wird, hinter dem Absturz des Tour de France-Pelotons zu stecken, wurde tatsächlich in Gewahrsam genommen", sagte sie. "In diesem Fall handelt es sich um eine Person, bei der es plausible Gründe gibt, dass sie die vorgeworfenen Taten begangen hat."

Theoretisch riskiert die Zuschauerin ein Bußgeld von 1.500 Euro, oder sogar mehr, falls ein Fahrer, der wegen des Ereignisses aufgegeben hat, beschließen sollte, sie zu belangen. Dies könnte bei Marc Soler der Fall sein. "Ich weiß nicht, was ich tun werde, ich denke darüber nach, die Zuschauerin zu verklagen, denn es ist eine ganze Tour ruiniert und ich fühle eine Menge Wut", sagte der Movistar-Fahrer am Mittwoch gegenüber der spanischen Presse.

Board in the hands of the viewer "allezopi omi//antelope mom" - fall for @JumboVismaRoad and others. 😰See audio video. pic.twitter.com/5UHIlKvSzw — Franc Rogelsek (@FRogelsek) June 26, 2021

Eine weitere Massenkarambolage ereignete sich in einem nervenaufreibenden Finale auf engen Straßen am Montag, was die Fahrer der Tour de France dazu veranlasste, nach einem Kilometer auf der vierten Etappe am Dienstag buchstäblich ein Machtwort zu sprechen und das Rennen für etwa eine Minute zu stoppen – ein stiller Protest für sicherere Rennbedingungen nach den Stürzen.

