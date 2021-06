Tschechien zieht Bilanz nach Tornado: Auf 26 Kilometern 1.200 Häuser beschädigt

Der Tornado in Tschechien hat größere Schäden angerichtet, als in der vergangenen Woche abgeschätzt. Er beschädigte in einer Minute an einem Ort insgesamt 1.200 Wohnhäuser. Ein kleines Kind verstarb im Krankenhaus als das sechste Opfer.