Frankreich beendet Maskenpflicht im Freien und Ausgangssperre früher als geplant

Am Donnerstag entfällt in Frankreich die Maskenpflicht im Freien. Auch die nächtliche Ausgangssperre wird am Sonntag, den 20. Juni, aufgehoben – zehn Tage früher als ursprünglich geplant. Die Corona-Lage sei besser als erwartet, sagte Premierminister Jean Castex.