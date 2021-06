Sebastian Kurz unterstützt Nord Stream 2 und hofft auf Zulassung von Sputnik V in der EU

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Freitag per Videoschalte am Sankt Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIF) teilgenommen. In seiner Rede auf der Plenarsitzung betonte er die Rolle, die die Gaspipeline Nord Stream 2 für die Energiesicherheit Europas spielt. Kurz sagte, er sei optimistisch, dass die Gasleitung fertiggestellt werde. Das sei gut für Russland, weil Europa viel Gas von dem Land kaufe.

"Gas ist nach wie vor nicht nur für Österreich, sondern auch für weite Teile Europas extrem relevant, das wird auch noch lange Zeit so bleiben, und ich glaube, dass es wichtig hier ist, entsprechend sichere und moderne Energierouten zu haben, wie Nord Stream 2 zweifelsohne sein wird."

Außerdem sprach sich Kurz für eine gemeinsame Krisenlösung aus, etwa im Kampf gegen den Klimawandel sowie bei der Überwindung der COVID-19-Pandemie. Er betonte, er hoffe auf eine baldige Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU.

"Ich bin froh, dass Sputnik V mittlerweile in über 60 Ländern zum Einsatz kommt und damit auch ein wesentlicher Bestandteil im Impfangebot ist, und ich darf mich bei Ihnen, Herr Präsident Putin, für Ihren Einsatz in diesem Bereich bedanken."

