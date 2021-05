Bundesregierung "überrascht": Dänemark soll beim Bespitzeln von Kanzlerin Merkel geholfen haben

Unter den bespitzelten Politikern sind unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Auch Spitzenpolitiker aus Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich sollen betroffen sein. Laut mehreren Medienberichten habe der dänische Auslands- und Militärgeheimdienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) dem US-Geheimdienst NSA die Nutzung der geheimen Abhörstation Sandagergardan in der Nähe von Kopenhagen ermöglicht und damit bei der Bespitzelung geholfen.

Wie der Dänische Rundfunk (DR) und weitere europäische Medien, darunter NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, berichten, befinde sich dort ein wichtiger Internetknotenpunkt verschiedener Unterseekabel, den die Nachrichtendienste in den Jahren 2012 bis 2014 angezapft haben sollen. Dem Dänischen Rundfunk zufolge, der sich auf Geheimdienstquellen beruft, habe die NSA Zugriff auf SMS, Telefonanrufe und Internetaktivitäten, darunter Recherchen, Chats und Messengerdienste, gehabt.

Die dänische Regierung soll demnach wohl spätestens seit 2015 von der Überwachung europäischer Nachbarländer gewusst haben. Den Medienberichten zufolge soll die Abhöraktion in einem internen Bericht des FE dokumentiert sein. Demnach hätten dänische Geheimdienst- und IT-Spezialisten das geheim gehaltene Papier nach den Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden erstellt.

Snowden hatte 2013 tausende streng geheime Dokumente veröffentlicht und damit das Ausmaß der Internet-Überwachung durch den amerikanischen Abhördienst NSA enthüllt. Auf der Flucht vor CIA, NSA und FBI war der Whistleblower zunächst in Hongkong, später erhielt er in Russland Asyl, wo er bis heute lebt. Snowden kommentierte nun die Medienberichte via Kurznachrichtendienst Twitter mit dem Satz:

Aber denken Sie daran: Es ist der Whistleblower, der der Feind ist. https://t.co/v2sNtei0oQ — Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021

Dem Bericht des Dänischen Rundfunks zufolge, der demnach Kontakt zu neun Quellen mit Zugang zu geheimen Informationen des FE hatte, hätten die NSA und der dänische FE für die Überwachung die Spionage-Software "XKeyscore" angewandt. Das Spähprogramm benutzt auch der deutsche Auslandsgeheimdienst BND. Laut einem älteren Bericht der Zeit hatte der Bundesnachrichtendienst bereits 2007 die Software von der NSA bekommen.

Mehr Informationen in Kürze.