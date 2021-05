Polizistin bei Nantes mit Messer angegriffen – Verdächtiger gefasst

Eine Mitarbeiterin der Gemeindepolizei von La Chapelle-sur-Erdre in der Region Loire-Atlantique wurde in der Polizeiwache mehrfach niedergestochen. Der Angreifer wurde nach einer kurzen Flucht von den Sicherheitskräften festgenommen, dabei wurden weitere Polizisten verletzt.

Der Angriff geschah am 28. Mai gegen 10.30 Uhr, als ein Mann die städtische Polizeistation in La Chapelle-sur-Erdre, nördlich von Nantes, betrat. Der Mann stach mehrmals auf eine Polizistin ein, wie die Zeitung Ouest France berichtete.

Die Polizistin soll laut Ouest France schwer am Oberschenkel verletzt sein und sich in der Notaufnahme der CHU-Klinik in Nantes befinden. Laut der Zeitung, die sich auf mehrere, unbenannte Quellen bezieht, soll ihr Zustand kritisch sein.

#Nantes 🚨 Commune et secteur #LaChapelleSurErdre (44)➡️ Intervention des forces de l'ordre en cours⚠️ Évitez le secteur et respectez strictement les consignes des #gendarmes🚧 RD 39 fermée pic.twitter.com/IhMP8PnQUw — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 28, 2021

Laut der regionalen Tageszeitung floh der Mann anschließend mit der Dienstwaffe der Polizistin. Die Spezialeinheit der französischen Polizei, GIGN, übernahm die Fahndung nach dem Täter, der nach einer kurzen Flucht festgenommen wurde. Dabei seien zwei weitere Polizisten angeschossen und an Hand und Arm verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) von der Gendarmerie Nationale erfuhr.

Innenminister Gérald Darmanin schrieb in einem Tweet, dass der Mann "neutralisiert" wurde.

Les Gendarmes ont neutralisé l’individu suspecté de l’agression au couteau de la policière municipale de la Chapelle-sur-Erdre. Merci à eux et pensées pour les gendarmes blessés lors de cette interpellation. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 28, 2021

"Neutraliser" kann im Französischen unter anderem "ausschalten" oder "töten" heißen. Die Gendarmerie Nationale sprach von einer Festnahme.

