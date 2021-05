Seilbahn in der Nähe des Lago Maggiore abgestürzt: Mindestens acht Tote

Eine Seilbahn, die auf den Monte Mottarone in Norditalien hinaufführt, ist am Sonntag abgestürzt. In der Kabine waren italienischen Medienberichten zufolge elf Personen, darunter auch mindestens zwei Kinder. Mindestens acht Menschen verloren dabei ihr Leben.

Mindestens acht Menschen sind bei einem Seilbahnsturz in Norditalien gestorben. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Nähe des Lago Maggiore. Der Sturz soll kurz vor der Ankunft am Berg Mottarone erfolgt sein. In der Kabine befanden sich laut ersten Berichten elf Menschen. Zwei Kinder seien bei dem Unglück verletzt worden.

🔴 #Verbania#23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Italienischen Medien zufolge waren Mannschaften der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Für die Bergungsarbeiten wurden alle Zufahrtsstraßen zum Berg abgeriegelt.

Le prime immagini della cabina della funivia Stresa Mottarone precipitata nel vuoto. L'incidente poco prima delle 13. Il bilancio è di 9 morti e 2 feriti gravi. @TgrRai#ioseguotgrpic.twitter.com/bLgbdcbKmi — Tgr Rai Piemonte (@TgrRaiPiemonte) May 23, 2021

Die Seilbahn war nach einer längeren Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen erst Ende April wieder geöffnet worden. Sie führt von der am See gelegenen Ortschaft Stresa zu dem Berg Mottarone. Etwa alle 20 Minuten verkehrt eine Kabine.

Aufgrund der günstigen Wetterverhältnisse nutzten am Unglückstag viele Touristen die Seilbahn.

Gefällt uns auf YouTube: 47PB Alpino-Monte Mottarone Sektion 2 Source : https://t.co/hoGNnczO6zpic.twitter.com/wwqQV4R8FX — Seilbahntechnik (@seilbahntechnik) June 24, 2018

Mehr Informationen in Kürze.