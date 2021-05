Koordinierte Aktion: Brandlegung als Rache von Bandenkriminellen in schwedischer Kleinstadt

Am Sonntagabend brannten in der schwedischen Kleinstadt Eskilstuna 20 gelegte Feuer. Es wird vermutet, dass es sich um einen Rachefeldzug als Reaktion auf die Verhaftung eines Kriminellen handelt. Überrascht von der Gewaltwelle, forderte die lokale Polizei nationale Hilfe an.