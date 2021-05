Wie im "Kriegsgebiet": Anwohner von schwedischen Schären sehen ihr Idyll durch Militär gestört

Die Militärübungen der schwedischen Streitkräfte haben in den letzten Jahren zugenommen. Es wird auf die "verschlechterte" Sicherheitslage verwiesen. Die Anwohner der Schären an der Westküste fühlen sich durch zunehmende Übungen wie in einem "Kriegsgebiet".