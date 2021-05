Sputnik V "in Ordnung" – Slowakei will weitere Gespräche mit Moskau

Nach langem Hin und Her kann es jetzt in der Slowakei mit der Verwendung von Sputnik V weitergehen. Nachdem ein ungarisches Labor positive Testergebnisse geprüft habe, will die slowakische Regierung jetzt detaillierte Gespräche mit Moskau führen.