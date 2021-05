Österreich: Bisher 20 COVID-19-Fälle und sechs Todesfälle trotz vollständiger Impfung

Wie aus einem Bericht des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen hervorgeht, gab es in Österreich bisher 20 Fälle, in denen Personen trotz vollständiger Corona-Impfung mit Symptomen an COVID-19 erkrankten. Sechs der Betroffenen verstarben.