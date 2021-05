Selbst die USA stehen hinten an: Wachstumsprognosen für Großbritannien übertreffen Erwartungen

Nach Ansicht der Bank of England erholt sich die britische Wirtschaft schneller als erwartet von den Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Politik. Manche Ökonomen rechnen sogar mit einem siebenprozentigen Rekord-Wachstum für dieses Jahr. Dies wäre mehr als die USA. In den Vereinigten Staaten sieht die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ein Wachstum von 6,5 Prozent voraus.

Die Erholung und das Wachstum der Wirtschaft Großbritanniens werden auf die schnelle Umsetzung der Coronavirus-Impfungen in der Bevölkerung zurückgeführt. Großbritannien galt als Epi-Zentrum in der weltweiten Pandemie mit hohen Opferzahlen.

Eine erste Impfdosis haben bereits 34,67 Millionen Briten erhalten, zwei Impfdosen 15,63 Millionen. Insgesamt 127.543 Menschen sollen mit oder an dem Virus verstorben sein (Stand: 4. Mai 2021).

Vor Ende Juni, so kündigte Premierminister Boris Johnson an, sollen die meisten Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben beziehungsweise gelockert werden.

Der Ökonom Fabrice Montagne:

"Die Lockerungen haben in Großbritannien einen viel krasseren Effekt, weil das Land in den ersten drei Monaten des Jahres einen strikteren Lockdown hatte als die meisten Länder in Europa."