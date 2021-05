Auf Fleisch verzichten? Britische Männer würden lieber zehn Jahre früher sterben

Eine Umfrage unter 2.000 Briten für die Aktion "No Meat May" ("fleischfreier Mai") förderte proteinhaltige Erkenntnisse zutage. Nicht nur dass zwei Drittel der Männer in Großbritannien erklärten, dass sie lieber fünf bis zehn Jahre früher den Löffel abgeben würden als auf Fleisch zu verzichten – sowohl Frauen wie Männer gaben auch an, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung für sie eher "weiblich" denn "männlich" sei.

Mehr als jeder Zehnte teilten mit, sich durch den Verzicht auf Fleisch weniger männlich zu fühlen, und ein Drittel glaubte, der Mensch sei dazu bestimmt, Fleisch zu essen – wobei nur etwa ein Viertel der befragten Frauen diese Ansicht teilten.

Die Fleischeslust der britischen Männer geht sogar soweit, dass mehr als einer von 20 befragten Männern angab, lieber ins Gefängnis gehen zu wollen als auf Fleisch zu verzichten. Bei den 25- bis 34-Jährigen waren es sogar 11 Prozent.

Apropos Fleischeslust, insgesamt 18 Prozent der befragten Männer gaben an, dass sie mit dem Fleischkonsum aufhören würden, wenn sich dadurch ihre sexuelle Leistungsfähigkeit verbessern würde. Rund 35 Prozent würden die Finger vom Burger lassen, wenn sich dadurch ihre Gesundheit verbessern würde. Ähnlich sieht es bei den befragten Frauen aus. Laut der Umfrage wäre der Gesundheitsaspekt der entscheidende Faktor für Frauen, um auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umzustellen. Die Umfrage ergab auch, dass vor allem immer mehr junge Menschen eine fleischfreie Ernährung bevorzugen.

