Wegen Russlands angeblicher Beteiligung an Explosionen: Bulgarien weist einen Diplomaten aus

Die bulgarische Regierung untersucht eine mögliche Beteiligung sechs russischer Staatsbürger an vier Explosionen in Munitionslagern in Bulgarien zwischen 2011 und 2020. Am Donnerstag kündigte das bulgarische Außenministerium die Ausweisung eines russischen Diplomaten an.