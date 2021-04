Lockerung in Italien: Berühmtes Kolosseum öffnet wieder

Nach sechs Monaten des ewigen Öffnens und Schließens unter einem strengen Lockdown wurde am Montag in großen Teilen Italiens ein schrittweises Wiedereröffnungskonzept eingeführt. Der "Fahrplan" der Regierung legte dabei auch einen genauen Zeitplan für die allmähliche Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen fest, wobei für die Zeit zwischen Ende April und Anfang Juli die Eröffnung unterschiedlicher Sektoren vorgesehen wurde. Restaurants, Bars, Museen und Kinos dürfen schon jetzt bis 22 Uhr unter strikten Maßnahmen aufmachen.

Die gelockerten Beschränkungen gelten in den meisten italienischen Gebieten, die jetzt als "gelbe" Zonen mit geringerem Infektionsrisiko gemäß dem farbcodierten Regelsystem des Landes ausgewiesen wurden. Dort können auch die Schulen wieder öffnen und man kann zwischen "gelben" Gebieten auch wieder reisen. Touristen und Einheimische konnten demnach auch wieder nach Rom, wo das Kolosseum nach einer sechswöchigen Schließung wieder seine Pforten für Besichtigungen öffnete. Um die antike Gladiatoren-Arena betreten zu können, gelten natürlich auch hier weiter strikte Maßnahmen. Die Direktorin des Archäologischen Parks Kolosseum Alfonsina Russo sagt:

"Natürlich ist der Besuch absolut sicher. Tickets können online gekauft werden, der Eintritt der Besucher ist begrenzt, am Eingang gibt es einen Thermo-Scanner, Masken sind obligatorisch, Besucher sind verteilt und die Wege gehen nur in eine Richtung. Es ist nicht möglich sich zu kreuzen. Es gibt also all diese Maßnahmen, die es Ihnen ermöglichen, den Park in absoluter Sicherheit zu besuchen."