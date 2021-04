Österreich: Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt Rücktritt bekannt

Rudolf Anschober, der österreichische Gesundheitsminister, sprach am Dienstag in einer persönlichen Erklärung von einer Überlastung. Die vergangenen 15 Monate hätten sich wie 15 Jahre angefühlt, so der 60-Jährige.

Vor einer Woche habe er einen zweiten Kreislaufkollaps erlitten, sagte der Minister. Außerdem habe es Morddrohungen gegen ihn gegeben, seit November befinde er sich unter Polizeischutz. "Ich will mich nicht kaputtmachen", begründete er den Schritt. "Ich habe gemerkt, da muss ich jetzt für mich eine Notbremse ziehen." Das Land brauche in dieser Phase einen absolut fitten Gesundheitsminister. "Diese Pandemie macht keine Pause", betonte Anschober.

Er habe Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gebeten, ihn kommenden Montag von seinem Amt zu entbinden. Bis dahin werde der Vizekanzler die Amtsgeschäfte übernehmen.

Anschober leitete seit Januar 2020 das Gesundheitsressort, das in der Pandemie zum Schlüsselressort wurde. Im vergangenen Sommer war er zeitweise so populär, dass er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom Spitzenplatz in der Beliebtheitsskala der Bundespolitiker verdrängte. "Einer meiner Vorzüge ist es, dass ich in Krisensituationen tatsächlich sehr ruhig werde", sagte Anschober einmal.

Durch den Rücktritt Anschobers muss Kurz zum zweiten Mal ein Regierungsmitglied auswechseln. Im Januar war Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher nach Plagiatsvorwürfen rund um ihre Magisterarbeit und Dissertation zurückgetreten.

Mehr zum Thema - Sebastian Kurz: Kauf von Sputnik V ist für Österreich nun möglich