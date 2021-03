Wien: Corona-Testergebnisse von 62 Kindern einer Volksschule waren falsch

Nachdem es in einer Wiener Volksschule vergangene Woche einige Aufregung gegeben hatte, weil 62 Schüler positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, gab es am Sonntag nun Entwarnung: Sämtliche Testergebnisse waren falsch-positiv und keines der Kinder war wirklich infiziert.

Am vergangenen Mittwoch herrschte in einer Wiener Schule einige Aufregung, nachdem gleich 62 Kinder in einer Volksschule im Wiener Bezirk Favoriten mit einem sogenannten Nasenbohrer-Test positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet wurden. Die betroffene Schule wurde daraufhin gesperrt und sollte bis Ostern geschlossen bleiben. Bei den in Österreich eingesetzten Nasenbohrer-Tests handelt es sich um Antigen-Schnelltests, bei denen der Abstrich nur im vorderen Nasenraum und an den Nasenflügeln entnommen werden muss.

Eine Überprüfung der Testergebnisse mit einem PCR-Test brachte am Sonntag aber Entwarnung: Sämtliche Testergebnisse waren falsch und keines der Kinder ist wirklich infiziert. Dies wurde von Mario Dujakovic, dem Pressesprecher des Gesundheitsstadtrates Peter Hacker, am Sonntagnachmittag auf Twitter vermeldet. Nur das endgültige Ergebnis der ursprünglich positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Lehrerin stehe noch aus.

Update Volksschule Favoriten: Es liegen die PCR-Ergebnisse von allen 62 Kindern vor. Alle 62 negativ. Ergebnis der Pädagogin noch offen. Sperre der Schule ist aufgehoben. Alle SchülerInnen, die mit Lehrerin Kontakt hatten, bleiben bis zum Befund abgesondert.#CoronavirusAT#wien — Mario Dujaković (@mariodujakovic) March 21, 2021

Der Grund für die falschen Ergebnisse ist jedoch immer noch unklar. Dujakovic vermutet, dass es sich um einen Anwendungsfehler handeln oder dass die Charge der Tests mangelhaft gewesen sein könnte. Die Schulschließung, die ursprünglich bis Ostern dauern sollte, wurde nun aufgehoben. Die Schüler, die mit der Lehrerin Kontakt hatten, müssen bis zur Bekanntgabe des Testergebnisses der Pädagogin aber weiter in Quarantäne bleiben:

"Alle SchülerInnen, die mit der Lehrerin Kontakt hatten, bleiben bis zum Befund abgesondert", schrieb Dujakovic.

Mehr zum Thema -Mutation: Kindergartenkind positiv und symptomlos – 250 Personen zu Quarantäne verdonnert