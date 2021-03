Republikaner setzen Biden unter Druck – Kein "Hintertür-Deal" über Nord Stream 2

Republikanische Abgeordnete des Kongresses warnen in einem Brief an Außenminister Antony Blinken vor einem Deal durch die Hintertür mit der deutschen Regierung. Sie fürchten, die Fertigstellung könne US-amerikanische und europäische Sicherheitsinteressen untergraben.