Umweltministerin Schulze zu Nord Stream 2: Erdgas wird noch Jahrzehnte gebraucht

Die Pipeline Nord Stream 2 ist in Deutschland hochumstritten. Trotz Protesten hält Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) an deren Vollendung fest. Im Interview mit der Welt am Sonntag erklärt sie die Notwendigkeit von Erdgas für die Zukunft und warnt vor Klagen.