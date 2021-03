Frankreich: Justiz untersucht Tod des Industriellen Olivier Dassault

Nach dem Tod des französischen Milliardärs Olivier Dassault bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag in der Normandie haben französische Behörden mit der Untersuchung des Vorfalls begonnen. Die Justiz ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Nach dem Unfalltod des französischen Milliardärs und Politikers Olivier Dassault haben die Behörden Untersuchungen eingeleitet. Wie die Luftsicherheitsbehörde BEA mitteilte, verunglückte der Hubschrauber des Herstellers Airbus am Sonntag in Touques in der Normandie beim Start von einem Privatgelände. Touques ist eine Nachbargemeinde des mondänen Seebades Deauville.

Die Staatsanwaltschaft in Lisieux bestätigte den Tod des Hubschrauber-Piloten und des 69 Jahre alten Industriellen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Die Justiz ermittele wegen fahrlässiger Tötung.

Olivier Dassault war Enkel des Flugzeugkonstrukteurs und Konzerngründers Marcel Dassault. Das Vermögen der Familie Dassault wird auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Der Tod des konservativen Politikers Olivier Dassault löste parteiübergreifend Bestürzung aus. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem großen Verlust für das Land.

(rt/dpa)