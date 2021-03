Königsfamilie erzürnt Spanier erneut: Töchter des Ex-Königs ließen sich auf Abu Dhabi-Reise impfen

Schon wieder herrscht in Spanien große Empörung über die Königsfamilie: Die zwei Töchter des Ex-Monarchen Juan Carlos ließen sich in Abu Dhabi gegen SARS-CoV-2 impfen, als sie ihren Vater im Exil besucht hatten. Damit übersprangen sie die in Spanien festgelegte Impfreihenfolge.