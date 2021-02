"Müssen geopolitische Spiele beiseitelegen": Slowakei kauft russischen Impfstoff Sputnik V nun doch

Die Slowakei will nun doch den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V einsetzen. Dies kündigte Ministerpräsident Igor Matovič am Freitag an und widersprach damit einem formell gültigen Beschluss seiner Regierung. Bis Juni werden zwei Millionen Impfdosen erwartet.