Dänemark: Anti-Lockdown-Gegner verbrennen Bild der Regierungschefin, Zusammenstöße mit Polizei

Hunderte schwarz gekleidete Demonstranten gingen am Wochenende in Dänemark auf die Straße. Während der Proteste wurden Feuerwerkskörper gezündet, ein Bild der Premierministerin Mette Frederiksen in Brand gesteckt. Die Demonstranten gerieten mit der Polizei aneinander.