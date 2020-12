Beschlossener Brexit-Deal: Freude bei Politikern, Besorgnis bei der Bevölkerung

Der Weg für den Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU ist endlich frei. Mit einer großen Mehrheit haben beide Kammern des Parlaments in London dem Dokument zugestimmt. In der Bevölkerung ist die Besorgnis über chaotische Zustände allerdings groß.

Der Weg für den Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist endlich frei. Königin Elizabeth II. setzte als britisches Staatsoberhaupt das Ratifizierungsgesetz in der Nacht zum Donnerstag in Kraft. Zuvor hatten beide Kammern des Parlaments in London mit einer großen Mehrheit dem Dokument zugestimmt. Die Besorgnis in der Bevölkerung ist allerdings groß.