"Kraft des Löwen begleitet Mutige": Plakate mit Genesungswünschen für bosnisch-serbischen Politiker

Der Vorsitzende der Regierungspartei SNSD im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas liegt im Krankenhaus. Der 61-Jährige ist an COVID-19 erkrankt. Seine Partei entschied sich, dem Chef Genesungswünsche zu bekunden – aber so, dass sie jeder im Land sehen kann.

Nach Tito kein Tito mehr: Diese Parole sollte nach dem Zerfall Jugoslawiens in den 90er-Jahren gelten. Die aus der Sozialistischen Föderativen Republik hervorgegangenen neuen, selbstständigen Länder wollten kein Einparteiensystem mehr sein, keinen Personenkult um die Staatslenker pflegen wie zur Zeit des alten, untergegangenen Jugoslawiens. Josip Broz Tito, der das Amt des Präsidenten von 1953 bis zum Tod 1980 bekleidet und dessen Foto in jeder Amtsstube gehangen hatte, sollte keine Nachahmer mehr finden. Demokratie und abwählbare Volksvertreter sollten folgen.

Doch die Situation in den Nachfolgestaaten zeigt ein anderes Bild. Auch 30 Jahre nach dem Zerfall von Titos Jugoslawien werden in den einzelnen Ländern – egal ob Serbien, Montenegro oder Bosnien-Herzegowina – Präsidenten oder Parteivorsitzende in den Rang von Kultfiguren erhoben. Dass Grundschüler, die erst das Alphabet erlernt haben, dem Präsidenten Briefe schreiben, regt fast kaum einen auf. Doch nun gibt es ein neues Niveau der Verehrung.

Das serbische Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidiums Bosnien-Herzegowinas und zugleich Vorsitzender der Union der Unabhängigen Sozialdemokraten SNSD Milorad Dodik wurde vor rund zehn Tagen positiv auf Coronavirus getestet und liegt seit Tagen mit einer COVID-19-Erkrankung in der Klinik. Seine Lage wurde zeitweise als ernst, aber stabil beschrieben. Nun soll es ihm besser gehen. Als Parteichef und zeitweise auch Ministerpräsident der Republika Srpska leitet Dodik seit Jahren die Geschicke der serbischen Entität Bosnien-Herzegowinas. Seine Partei entschied sich nun, dem unangefochtenen Vorsitzenden baldige Genesung zu wünschen. Man entschied sich für eine Kampagne mit Werbetafeln am Straßenrand, damit das auch jeder sieht.

In reimenden Worten, in schwülstig-kitschiger Sprache wurde dem Parteichef Unterstützung im Kampf gegen die COVID-19-Erkrankung bekundet. So heißt es etwa auf einem Plakat:

"Die Kraft des Löwen begleitet Mutige, kehre schnell gesund zurück, unser Präsident!"

In Zvornik, einer Stadt im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas, erschienen Werbetafeln mit den Worten:

"Werde für uns gesund, unser Präsident. Zvornik ist mit dir."

Bezahlt wird die Aktion aus der Parteikasse.

