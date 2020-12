Frankreich: Gericht findet quakende Frösche zu laut – Eigentümer müssen Teich ablassen

Nach neun Jahren Rechtsstreit wurde ein Ehepaar in Frankreich per Gericht aufgefordert, ihren Gartenteich abzulassen. Der Grund: ihre zu laut quakenden Frösche. Die grünen Teichbewohner waren so laut, dass die Anwohner über Lärmbelästigung klagten.