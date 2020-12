Unbekannte verwüstet Terror-Gedenkstätte in Wiener Innenstadt – Verdächtige befragt

Eine unbekannte Person hat am Wochenende den Gedenkort für die Opfer des Terroranschlages in der Wiener Innenstadt verwüstet. Unter anderem wurden die Kerzen umgestoßen, die zur Erinnerung an die Ermordeten aufgestellt waren. Eine Überwachungskamera filmte den Vorfall.

Bevor die Videoaufnahmen aufgetaucht waren, gingen die Ermittler zunächst von einem starken Wind aus, der zur Verwüstung der Gedenkstätte geführt haben könnte. Auf dem Video war dann allerdings deutlich zu sehen, wie eine vermummte Person in einer blauen Haube auf Kerzen tritt und sie wiederholt umwirft, während sie etwas in der Hand hält, das einer Einkaufstüte ähnelt. Das Denkmal befindet in der Nähe der jüdischen Hauptsynagoge, wo der islamistische Terroranschlag am 2. November stattfand.

Die Aufnahmen sorgten bei vielen Österreichern für Fassungslosigkeit. "Wer macht so was? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen!", schrieb Beate Meinl-Reisinger, die Vorsitzende der Partei NEOS, auf Twitter. Sie teilte erste Bilder von dem verunstalteten Ort.

"Ich kann übrigens nicht ausdrücken, was ich dieser Gestalt wünsche, ohne straffällig zu werden, twitterte der ÖVP-Politiker Matthias Arth. Laut dem Medienportal Heute hat der FPÖ-Politiker Dietmar Schwingenschrot 1.000 Euro Belohnung für zweckdienliche Hinweise ausgelobt.

Die Wiener Polizei schrieb am Montag auf Twitter, sie habe eine Verdächtige angehalten. "Eine 56-jährige Frau, die unter einer psychischen Beeinträchtigung leiden dürfte, ist ausgeforscht und befragt worden. Diese machte im Zuge der Befragung wirre Angaben, bestätigte aber, Kerzen und Laub weggetreten zu haben".

Die Stadt Wien gab mittlerweile Pläne bekannt, eine permanente Gedenkstätte einrichten zu wollen. In Kürze soll ein passender Ort dafür gefunden werden.

Am 2. November tötete ein Terrorist in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verwundete 23 weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Bei dem Anschlag kam auch eine Deutsche ums Leben. Der Täter war ein österreichischer Mann albanischer Abstammung, der sich dem IS verpflichtet hatte. Die Terroristengruppe übernahm später die Verantwortung für den Angriff.

