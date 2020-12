Oops! … I Did It Again – Von der Leyen kassiert in Brüssel Rüge für umstrittene Auftragsvergabe

Ein Investor berät bei Kriterien für Investitionen: Dieser Vorgang sorgte im Europaparlament schon im Sommer für Empörung. Nach Vergabe eines Beratungsauftrags an den US-Investor BlackRock kassiert die EU-Kommission nun eine harte Rüge der europäischen Bürgerbeauftragten.

Quelle: Reuters © Olivier Matthys