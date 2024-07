Israel prüft neuen Vorschlag der Hamas für einen Waffenstillstand

Bemühungen, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu erzielen, sind bisher gescheitert. Jetzt liegt ein neuer Vorschlag vonseiten der Palästinenser auf dem Tisch. Die Vermittler erwarten Israels Antwort.

Quelle: AFP © OMAR AL-QATTAA

Israel prüft nach eigenen Angaben einen Vorschlag der Hamas für ein Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln. Die Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten hätten dem israelischen Verhandlungsteam einen Entwurf der Hamas vorgelegt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Nach möglichem Waffenstillstand im Gazastreifen: Hisbollah will Kämpfe mit Israel einstellen Israel wolle demnach den Vermittlern nach der Prüfung des Vorschlags seine Antwort übergeben. Die Hamas teilte mit, mit den Vermittlern "einige Ideen" auszutauschen, um ein Ende des Kriegs zu erzielen. Der Inhalt des Hamas-Vorschlags war zunächst nicht bekannt, auch nicht, inwieweit er von dem zuletzt diskutierten Plan abweicht. "Unser Ziel ist es, den Krieg zu beenden und einen vollständigen Rückzug (der israelischen Armee) aus dem Gazastreifen zu erreichen", zitierte die Zeitung The Times of Israel aus einer Stellungnahme der Hamas. Die Hamas sei flexibel in ihren Forderungen, während Israel versuche "zu täuschen und auszuweichen". Hisbollah und Israel sind derzeit in einer Eskalationsspirale gefangen, die sie von Woche zu Woche einem unkontrollierten Krieg näherzubringen scheint. Angesichts der aktuellen Spannungen in der Region traf in dieser Woche der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) den hochrangigen Hisbollah-Funktionär Scheich Naim Kassem. Die Hisbollah hat mehrfach verkündet, dass sie ihre Angriffe auf Israel dann einstellen werde, wenn Israel und die Hamas eine Waffenruhe erreichen. Die Beteiligung der Hisbollah am Krieg zwischen Israel und der Hamas sei eine "Unterstützungsfront" für ihren Verbündeten, die Hamas, erklärte Scheich Naim Kassem, und "wenn der Krieg aufhört, wird es diese militärische Unterstützung nicht mehr geben". Mehr zum Thema – Bei Konflikt mit Israel: Iran setzt "alle Mittel" ein, um Hisbollah zu unterstützen

