Mehrfrontenkrieg: Huthi-Angriff auf ein Schiff und Hafen von Eilat im Visier der Milizen in Irak

Die Huthi im Jemen haben erneut ein Schiff im Golf von Aden angegriffen. Schitische Milizen im Irak haben nach israelischen Angaben ihrerseits die Hafenstadt Eilat mit einer Kampfdrohne ins Visier genommen.

Quelle: AFP © MOHAMMED HUWAIS

Neue Angriffe der jemenitischen Huthi richteten sich am frühen Mittwoch gegen ein Schiff im Golf von Aden, während ein weiterer Angriff, zu dem sich mit der jemenitischen Bewegung verbündete Milizen im Irak bekannten, die südisraelische Hafenstadt Eilat ins Visier nahm. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Neue Kriegsgefahr in Nahost: Drohgebärden von Israel und Hisbollah schüren Ängste Die Angriffe folgen auf den Abzug des Flugzeugträgers USS Dwight D. Eisenhower nach einem achtmonatigen Einsatz, bei dem der Flugzeugträger die amerikanische Kriegsoperation gegen Huthi-Attacken auf Schiffe mit mutmaßlicher Verbindung zu Israel anführte. Huthi-Angriffe haben in letzter Zeit den Schiffsverkehr auf der für die Märkte in Asien, im Nahen Osten und in Europa wichtigen Route drastisch eingeschränkt. Die Huthi erklärten mehrfach, dass ihre Kampagne so lange andauern werde, wie der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen wüte. Der jüngste Angriff auf ein Schiff ereignete sich vor der Küste von Aden, teilte das United Kingdom Maritime Trade Operations Center (UKMTO) des britischen Militärs mit. Der Kapitän "eines Handelsschiffes meldete, dass eine Rakete in unmittelbarer Nähe des Schiffes ins Wasser einschlug", so das UKMTO. "Die Besatzung ist in Sicherheit und das Schiff ist auf dem Weg zu seinem nächsten Anlaufhafen." Das UKMTO erklärte allerdings nicht, ob das Schiff beschädigt wurde. Unterdessen erklärte das israelische Militär am frühen Mittwoch, dass eine Drohne "vor der Küste von Eilat abgeschossen" worden sei. Das Militär aktivierte die Luftangriffssirenen in der Gegend. Die Drohne "wurde während ihres Anflugs von (israelischen) Soldaten überwacht und sie drang nicht in israelisches Gebiet ein", so die Darstellung des israelischen Militärs. "Während des Vorfalls schoss ein Abfangjäger die Drohne ab." Die Huthi haben Eilat schon früher mit Drohnen und Raketen angegriffen. Zu dem neuerlichen Angriff bekannte sich jedoch diesmal eine von Iran unterstützte Dachorganisation, der "Islamische Widerstand im Irak". Diese Gruppe habe vor kurzem gemeinsame Operationen mit den Huthi im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas begonnen, wie sie selbst erklärte. Die Huthi haben im Rahmen ihrer Kampagne, bei der bislang insgesamt vier Seeleute getötet wurden, mehr als 60 Schiffe mit Raketen und Drohnen beschossen. Seit November 2023 haben sie ein Schiff gekapert und zwei Schiffe versenkt. Eine von den USA geführte Luftangriffskampagne richtet sich seit Januar 2024 gegen Huthi-Stellungen im Jemen. Die Huthi haben erklärt, dass ihre Angriffe gegen Schiffe gerichtet seien, die mit Israel, den Vereinigten Staaten oder Großbritannien in Verbindung stehen. Israel hat sich jüngst auf einen Mehrfrontenkrieg eingestellt, während die Furcht vor einem heißen Krieg zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon ebenfalls wächst. Mehr zum Thema - Frachtschiff im Roten Meer sinkt nach Huthi-Angriff

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.