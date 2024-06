Huthi melden weitere Angriffe auf Schiffe

Laut eigenen Angaben haben die jemenitischen Huthi-Rebellen zwei Schiffe im Roten Meer und im Indischen Ozean angegriffen. Zuvor hatten die Rebellen auch behauptet, eine gemeinsame Militäroperation mit dem irakischen "Islamischen Widerstand" im Hafen von Haifa durchgeführt zu haben.

Quelle: Gettyimages.ru

Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben zwei Schiffe im Roten Meer und im Indischen Ozean angegriffen. Die Angriffe seien mit unbemannten Oberflächenbooten und Marschflugkörpern ausgeführt worden, teilte ein Sprecher der Gruppe mit. Demonstrationen in Israel gegen Netanjahu gehen weiter Die Schiffe gehörten Unternehmen, die "das Verbot der Einfahrt in die Häfen des besetzten Palästinas" verletzt hätten. Das US-Militär bestätigte die Angriffe. Das griechische Frachtschiff "Transworld Navigato" sei den Angaben zufolge von einem unbemannten Luftfahrtsystem (UAS) getroffen worden. Das US-Zentralkommando erklärte: "Heute um 4.00 Uhr (Ortszeit Sanaa) meldete die Besatzung leichte Verletzungen und mittelschwere Schäden am Schiff, aber das Schiff setzte seine Fahrt fort." Zuvor hatten die Rebellen auch behauptet, eine gemeinsame Militäroperation mit einer von Iran unterstützten irakischen Miliz, dem sogenannten "Islamischen Widerstand", durchgeführt zu haben, um vier Schiffe im israelischen Hafen von Haifa anzugreifen. Der Militärsprecher der Huthi, Yahya Saree, hatte am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung gesagt, die Gruppe habe am Vortag Drohnen auf zwei Zementtanker und zwei Frachtschiffe im Hafen von Haifa abgefeuert, weil sie ein Verbot der Einfahrt in "Häfen des besetzten Palästinas" missachtet hätten. Gazastreifen: Tote bei Angriff auf Rotes Kreuz und Flüchtlingslager Saree hatte hinzugefügt, dass die Gruppe auch ein Schiff der Shorthorn Express im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen habe und beide Operationen "erfolgreich ihr Ziel erreicht" hätten. Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass es im Morgengrauen in Haifa zu einer Explosion kam, nachdem eine Flugabwehrrakete auf das Meer abgefeuert wurde, ohne dass die Sirenen aktiviert wurden. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Behauptungen der Huthi, erklärte aber in einem Beitrag auf X, dass es eine Drohne abgeschossen habe, die sich über Nacht von Osten her dem Land genähert habe. Der Führer der Huthi, Abdul-Malik al-Huthi, hatte Anfang Juni erklärt, dass die gemeinsame Gruppe mit dem Islamischen Widerstand im Irak ihre Operationen gegen alle Schiffe, die israelische Häfen anlaufen, "aus Solidarität mit Palästina" verstärken werde. Mehr zum Thema – Machtkampf um Meeresstraßen: USA stehen wegen Huthi vor schwersten Kämpfen seit Zweitem Weltkrieg

