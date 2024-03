Ohne Rücksprache mit Washington: Israels Militär will in Rafah einmarschieren

Die US-Regierung spricht sich nach eigenen Angeben gegen eine israelische Offensive in Rafah aus. Ein hochrangiger israelischer Beamter kündigte an, das Militär seines Landes werde letztlich in Rafah an der Grenze zu Ägypten einmarschieren – unabhängig davon, was die US-Amerikaner davon halten.

Quelle: AFP © ANDREW BIRAJ

Ein hochrangiger israelischer Beamter kündigte an, das Militär seines Landes werde letztlich in Rafah an der Grenze zu Ägypten einmarschieren und die Hamas besiegen, "selbst wenn sich die ganze Welt gegen Israel wendet, einschließlich der Vereinigten Staaten". "Wir werden einmarschieren und diese Aufgabe zu Ende bringen, und jeder, der das nicht versteht, versteht nicht, dass der existenzielle Nerv der Juden durch den Angriff vom 7. Oktober, bei dem Hamas-Agenten 1.200 Menschen töteten und 250 entführten, berührt wurde", erklärte der israelische Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer. Blinken in Nahost: UN-Resolutionsentwurf zum Gaza-Krieg vorgelegt Israel ist entschlossen, in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, eine Bodenoffensive gegen die Hamas zu starten. Dieser Plan hat weltweit Alarm ausgelöst, da Hunderttausende von Zivilisten, die dort Schutz suchen, zu Schaden kommen könnten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete, Israel könne sein Ziel eines "totalen Sieges" gegen die Hamas nicht erreichen, ohne in Rafah einzumarschieren. Israel hat die militärischen Pläne für seine Offensive genehmigt. Doch angesichts der 1,4 Millionen Palästinenser, die in der Stadt eingepfercht sind, haben Israels Verbündete, darunter die USA, größere "Rücksichtnahme" auf die Zivilbevölkerung bei dem erwarteten Einmarsch gefordert. Die USA sind allerdings selbst Strippenzieher im Gaza-Krieg und beim Völkermord an den Palästinensern. In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden am Montag, dem ersten seit mehr als einem Monat, erklärte sich Netanjahu bereit, eine hochrangige Delegation nach Washington zu entsenden, um die Pläne für die Rafah-Operation zu erörtern. Zudem teilte das Pentagon am Dienstag mit, dass der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant nächste Woche die US-Hauptstadt besuchen werde. Mehr zum Thema – Israelischer Ex-Inlandsgeheimdienst-Chef: Tel Aviv hat die Hamas jahrelang gefördert

