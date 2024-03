EU plant erstmals Sanktionen gegen israelische Siedler

Die Haltung der EU im Nahostkonflikt kippt langsam aber sicher zuungunsten Israels. Nun sollen erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängt werden.

Quelle: AFP © Sven Nackstrand

Die EU will erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängen. Außenminister der Mitgliedsstaaten haben sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel auf entsprechende Pläne verständigt, wie mehrere Diplomatinnen und Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Abend mitteilten. Diese sollen nun in den kommenden Tagen formalisiert werden. Ungarn habe angekündigt, das Vorgehen nicht weiter blockieren zu wollen, hieß es weiter. Mit den Sanktionen folgt die EU dem Beispiel der USA. Diese haben bereits Strafmaßnahmen verhängt, die sich gegen extremistische israelische Siedler richten. Israelische Medien: Israel lehnt Hamas-Vorschlag ab und fordert neue Verhandlungen Die USA werfen den Betroffenen unter anderem vor, sich im Westjordanland an Gewalt gegen palästinensische Zivilisten beteiligt zu haben. Die EU-Strafmaßnahmen sollen mithilfe des EU-Sanktionsinstruments zur Ahndung von schweren Menschenrechtsverstößen verhängt werden. Von Personen, die betroffen sind, müssen dann in der EU vorhandene Konten und andere Vermögenswerte eingefroren werden. Zudem dürfen die Personen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen. Die Sanktionen gegen Siedler hätten eigentlich bereits vor Wochen beschlossen werden sollen. Die ungarische Regierung, die in der EU als besonders israelfreundlich gilt, signalisierte allerdings erst heute auf Spitzenebene, dass sie die Pläne nicht weiter blockieren will. Teil der Einigung ist, dass es auch neue Strafmaßnahmen gegen die Hamas gibt. Mehr zum Thema – EU-Außenbeauftragter Borrell: "Israel setzt Hunger als Kriegswaffe ein"

