Iran beschuldigt Israel der Sabotage von Gaspipelines

Iran macht Israel für die jüngsten Anschläge auf iranische Erdgasleitungen verantwortlich. Vor einer Woche war es in Iran an mehreren Gaspipelines im Landesinneren und im Süden zu Explosionen gekommen.

Quelle: AFP © Iranian Presidency

"Israelische" Sabotageangriffe auf iranische Erdgaspipelines haben die mehrfachen Explosionen vor einer Woche verursacht, erklärte der iranische Ölminister am Mittwoch und verschärfte damit die Spannungen zwischen den regionalen Erzfeinden in der ohnehin heißen Phase des israelischen Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen. Iranische Staatsmedien berichteten letzte Woche von Explosionen an Gaspipelines in verschiedenen iranischen Provinzen. In verschiedenen Provinzen: Iran meldet Terroranschläge auf Pipelines Die Äußerungen des iranischen Ölministers Dschawad Owdschi kommen zu einem Zeitpunkt, da Israel auch für eine Reihe von Angriffen auf das Teheraner Atomprogramm verantwortlich gemacht wird. Die Explosion der Gasleitung war ein "israelisches Komplott", sagte Owdschi nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA. "Der Feind hatte die Absicht, die Gasversorgung in den Provinzen zu stören und die Gasversorgung der Bevölkerung zu gefährden." Am Freitag hatte bereits die New York Times unter Berufung auf zwei westliche Regierungsvertreter und einen Militärstrategen berichtet, dass tatsächlich Israel für die Explosionen verantwortlich sei. Laut den Quellen der US-Zeitung waren für die Angriffe umfassende Kenntnisse über die iranische Infrastruktur erforderlich. Owdschi verglich den Anschlag mit einer Reihe mysteriöser und ungeklärter früherer Angriffe auf Gaspipelines im Jahr 2011 – aktuell unter anderem rund um den 45. Jahrestag der Islamischen Revolution in Iran im Jahre 1979, der nur wenige Tage vor den Pipeline-Anschläge begangen wurde. Israel hat sich bisher nicht zu einem Angriff auf Erdgaspipeline in Iran bekannt. Das Büro des Premierministers Benjamin Netanjahu, einem langjährigen persönlichen Feind Irans, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Explosionen vom 14. Februar trafen eine Erdgaspipeline, die von Irans westlicher Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri nach Norden zu Städten am Kaspischen Meer führt. Die rund 1.270 Kilometer lange Pipeline beginnt in Asaluyeh, einem Knotenpunkt für das iranische South-Pars-Gasfeld. Mehr zum Thema - Iran meldet Terroranschläge auf Pipelines

