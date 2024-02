In verschiedenen Provinzen: Iran meldet Terroranschläge auf Pipelines

In Iran ist es in der Nacht an mehreren Gaspipelines zu Explosionen gekommen. Die Vorfälle ereigneten sich im Landesinneren und im Süden, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. In der südlichen Provinz Fars gab es laut Behördenvertretern als Ursache für die Explosion erste Hinweise auf Sabotage. Auch in der Provinz Tschahar Mahal und Bachtiyari, etwa 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, kam es an einer wichtigen Gaspipeline zu einer Explosion, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Die Flammen waren demnach mehrere Kilometer weit zu sehen. In beiden Fällen seien die Brände unter Kontrolle. Die Spannungen im Nahen Osten bleiben angesichts des israelischen Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen hoch.

Der Chef des Zentrums für das nationale Gasleitungsnetz, Said Aghli, bezeichnete die Vorfälle im Gespräch mit dem Staatsfernsehen als Terrorattacken. Die Explosionen hätten sich etwa um ein Uhr nachts ereignet. Noch in der Nacht habe der Ölminister Dschawad Odschi eine Krisensitzung mit den Sicherheitsdiensten einberufen.

Iran says the explosion in a pipeline in the west of the country, in Chaharmahal and Bakhtiari province, has been a terrorist act. The explosion did not result in any casualties. pic.twitter.com/vTtiYPLunu — Press TV (@PressTV) February 14, 2024

A section of Iran’s natural gas pipeline (pipeline 65) exploded near the city of Borujen. Firefighters are at the location. No injuries. The nature of the event is not clear as it’s getting investigated. The fire will expand as long as there is gas. pic.twitter.com/XwiaFDOTFu — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) February 13, 2024

Der Minister versicherte, dass die Pipelines bis zum Tagesende repariert würden. "Zum Glück sind die Ziele, die der Feind verfolgt hat – eine Gasunterbrechung für die großen Provinzen des Landes – nicht eingetreten", sagte Odschi vor Journalisten.

Weitere Details zu den Hintergründen und der Ursache der Explosionen gab es zunächst nicht. Immer wieder ist die Islamische Republik Ziel von Sabotageakten. Erst im Dezember hatten Hacker das landesweite Bezahlsystem an Tankstellen attackiert. Auch Irans Atomprogramm war in der Vergangenheit Ziel von Sabotage. Eine Hackergruppe, der Verbindungen zu Israel nachgesagt werden, hatte sich zu einem Cyberangriff auf iranische Tankstellen am 18. Dezember letzten Jahres bekannt.

In der Vergangenheit hatten sich arabische Separatisten im Südwesten Irans zu Angriffen auf Ölpipelines bekannt. Aber auch Israel hat in der Zwischenzeit Angriffe auf Iran verübt, die sich in erster Linie gegen dessen Atomprogramm richteten.

