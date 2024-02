Naher Osten: Indien wirbt bei Golfstaaten für seinen Wettbewerb gegen China

Der Vorstoß kommt zu einer Zeit, da die Volksrepublik China ihr Engagement im Nahen Osten bereits spürbar verstärkt hat. Indien ist bestrebt, den eigenen Einfluss in der Region zu vergrößern und den von China zu bremsen, um sich selbst als Stimme des globalen Südens zu etablieren.

Quelle: AFP © PIB

Der indische Premierminister Narendra Modi brach zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Katar auf, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indien auszubauen und die Beziehungen zum Nahen Osten zu stärken, während China seinen Einfluss dort bereits ausgeweitet hat. Modi traf am Dienstag in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, mit dem Staatspräsidenten Scheich Muhammad bin Zayid Al Nahyan zusammen. Dies war Modis siebte Reise in die VAE seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 und seine dritte innerhalb von nur acht Monaten. Gegenstück der G20 zur Seidenstraße: Wirtschaftskorridor zwischen Indien und Saudi-Arabien Der Scheich hatte Indien im Januar besucht. "Die VAE und Indien sind durch unser gemeinsames Bestreben vereint, die bilaterale strategische Partnerschaft auszubauen, um weitere Fortschritte zu erzielen und eine bessere Zukunft für unsere Völker zu schaffen", schrieb das Staatsoberhaupt über dieses Treffen am Dienstag auf X (ehemals Twitter). Die beiden Politiker unterzeichneten eine Vereinbarung, um die Bemühungen für einen Wirtschaftskorridor Indien-Nahost-Europa (IMEC) voranzutreiben – für eine Initiative also, die vorgestellt worden war auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der 20, das Indien im September ausgerichtet hatte. Der vorgeschlagene Korridor soll Indien über den Nahen Osten, also auch über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Israel, per Bahn und auf dem Seeweg mit Europa verbinden. Die von den USA geführte Initiative ist als Gegengewicht zu Chinas "Belt and Road"-Initiative für den Ausbau der Infrastruktur gedacht. Enge Beziehungen zu den VAE sind für Indien angesichts der strategischen Position des Landes am Persischen Golf innerhalb des IMEC von entscheidender Bedeutung. Eine engere Zusammenarbeit mit den Golfstaaten würde auch die Energiesicherheit Indiens erhöhen. Der Vorstoß kommt zu einer Zeit, wenn die Volksrepublik China ihr Engagement im Nahen Osten bereits spürbar verstärkt hat und unter anderem auch eine Vereinbarung zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran erfolgreich vermitteln konnte. Indien ist daher bestrebt, den eigenen Einfluss in der Region zu stärken und den von China zu bremsen, um sich selbst als Stimme des globalen Südens zu etablieren. Auf Modis jüngster Reise in die VAE wurde eine neue Absichtserklärung zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Handel unterzeichnet. Nach Angaben des indischen Handelsministeriums beläuft sich das jährliche bilaterale Handelsvolumen auf 85 Milliarden US-Dollar, womit die VAE nach den USA und China der drittgrößte Handelspartner des Landes sind. Indien gehört außerdem zu den größten Exporteuren in die VAE und zugleich zu den wichtigen Abnehmern von Öl aus den Emiraten. Während seiner aktuellen Reise besucht Modi auch Katar und trifft dort mit dem katarischen Staatsoberhaupt Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani zusammen. Es wird erwartet, dass sie über Energie und Investitionen sprechen werden. Indien bietet kann auch den Ländern des Nahen Ostens Chancen bieten. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, und seine Wirtschaftskraft wächst weiter. Das Land schickt Millionen von Arbeitskräften in die VAE, die ohnehin den größten Teil ihrer Arbeitskräfte aus dem Ausland beziehen. Von den 10 Millionen Menschen, die in den VAE leben, sollen etwa 3,5 Millionen Inder sein. Viele indische Unternehmen sind dort erfolgreich tätig. Saudi-Arabien plant, 100 Milliarden US-Dollar in Indien zu investieren. Der Investitionsminister von Saudi-Arabien Chalid al-Falih bekundete im September sein Interesse an der Einrichtung eines Büros für den saudischen Staatsfonds in dem westindischen Bundesstaat Gujarat, der Heimat von Modi. Während die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien traditionell großen Wert auf ihre Beziehungen zu den USA legten, haben sie mittlerweile ihre Diplomatie neu ausgerichtet und konzentrieren sich stärker auf asiatische Länder wie Indien und China, aber auch Russland. Mehr zum Thema - Im Zuge des Wettbewerbs mit China: Indien baut seine Marine im Indischen Ozean aus

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.