Teheran dementiert Beteiligung an tödlichem Angriff auf US-Basis in Jordanien

Laut dem Pressesprecher des iranischen Außenministeriums haben die Milizen, die am Sonntag einen US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen haben, keine Verbindung zu Teheran. Bei dem Drohnenangriff auf die Militärbasis im Nordosten des Landes kamen drei US-Soldaten ums Leben.

Teheran war am Drohnenangriff auf den Militärstützpunkt der USA in Jordanien nicht beteiligt, erklärte Nasser Kanaani, der Pressesprecher des iranischen Außenministeriums, am Montag. Angaben der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA) zufolge sagte Kanaani, dass die Behauptungen, wonach Teheran für den Angriff verantwortlich sei, "mit konkreten politischen Zielen, um die Realitäten in der Region zu ändern", getätigt werden. Auch Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen brachte den Angriff mit dem "Konflikt zwischen dem US-Militär und Widerstandsgruppen in der Region" in Verbindung und verneinte eine Beteiligung Teherans.

Zu dem Drohnenangriff, bei dem drei Angehörige des US-Militärs getötet und mehr als 30 weitere verwundet wurden, äußerte sich Kanaani wie folgt:

"Wie wir zuvor klarstellten, reagieren die Widerstandsgruppen in der Region auf die Kriegsverbrechen und den Genozid des zionistischen Regimes. Sie erhalten keine Befehle von der Islamischen Republik Iran. Diese Gruppen treffen ihre Entscheidungen und agieren auf Grundlage ihrer eigenen Prinzipien und Prioritäten sowie der Interessen ihres Landes und Volkes."

Am Sonntag war der im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze gelegene US-Militärstützpunkt Tower 22 mit einer Drohne angegriffen worden. Wie das Militärkommando der USA bestätigte, schlug die Drohne bei den Kasernen ein und tötete drei US-Soldaten. Mindestens 34 weitere Menschen wurden verletzt. Bei den Getöteten handelt es sich um die ersten Todesopfer der US-Armee seit dem Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen. US-Präsident Joe Biden beschuldigte "radikale Milizen, die von Iran unterstützt werden und in Syrien und Irak agieren" und kündigte eine entsprechende Reaktion an.

Unterdessen übernahm der Islamische Widerstand in Irak, eine Gruppe islamistischer schiitischer Milizen, die Verantwortung für den Angriff. Davor hatten mehrere schiitische Gruppen im Nahen Osten ihre Solidarität mit Palästina bekundet und Israel aufgefordert, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Die libanesische Hisbollah nahm Israel mehrmals unter Raketen- und Mörserbeschuss. Huthi-Milizen bedrohen von Jemen aus die Schifffahrt im Roten Meer durch Raketen- und Drohnenangriffe.

Großbritannien und die USA begannen am 12. Januar Ziele im Jemen anzugreifen und behaupteten, damit die internationale Schifffahrt schützen zu wollen. Am 24. Januar bombardierte die US-Luftwaffe drei Stellungen im westlichen Irak, die mit der schiitischen Gruppierung Kataib Hisbollah in Verbindung gebracht wurden. Davor hatte die Miliz die Verantwortung für Angriffe auf US-Militärbasen im Irak und in Syrien übernommen.

