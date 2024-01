USA und Großbritannien führen zwei neue Angriffe auf Jemen aus

Berichten arabischer Medien zufolge haben die USA und Großbritannien Jemen am Freitag erneut mit Raketen angegriffen. Verlässliche Angaben über Tote, Verletzte und Schäden liegen bislang nicht vor.

Quelle: Gettyimages.ru © Sergei Strelkow

Wie der Fernsehsender Al-Masirah TV am Abend berichtet, haben die USA und Großbritannien am Freitag zwei Angriffe auf die Stadt Hodeidah an der Küste des Roten Meeres im Westen des Jemen durchgeführt. Über Tote, Verletzte und Sachschäden lagen zunächst keine verlässlichen Informationen vor. Am Vortag hatte die regierende Ansar-Allah-Bewegung (Huthis) ein drittes US-Schiff im Golf von Aden und im Arabischen Meer angegriffen. Jemen: USA wollen Huthi wieder auf ihre "Terroristen-Liste" setzen Mitte November begannen die Huthis als Zeichen der Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen, Schiffe der Verbündeten Israels im Roten Meer anzugreifen, was zu einem Einbruch des Schiffsverkehrs über die Suez-Route führte. Die USA kündigten ihrerseits die Einleitung einer Operation zum Schutz der Schifffahrt mit zehn weiteren Ländern an. Ansar Allah warnte, dass sie sich das Recht vorbehalte, Schiffe der Mitglieder dieser Koalition anzugreifen. Zwischen den Huthis und dem US-Militär kam es bereits mehrfach zu Zusammenstößen auf See. Am 12. Januar führten die Vereinigten Staaten und Großbritannien Luftangriffe auf Einrichtungen der Ansar Allah in vier Provinzen des Jemen durch. Der Chef des Weißen Hauses, Joe Biden, bezeichnete die Operation als Reaktion auf eine Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt und schloss weitere Militäraktionen nicht aus. Mehr zum Thema - Huthi: Russische und chinesische Schiffe sind vor jemenitischen Angriffen im Roten Meer geschützt

