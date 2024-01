USA ziehen Flugzeugträger aus östlichem Mittelmeer wieder ab

Der zur "Abschreckung" ins östliche Mittelmeer entsandte US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" soll in seinen Heimathafen zurückkehren, wie das US-Militär mitteilte. Währenddessen gehen die Kämpfe in Gaza und an der Grenze zwischen Israel und Libanon weiter.

Quelle: AFP © Jacob Mattingly / US-Verteidigungsministerium / AFP

Der nach dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ins Mittelmeer entsandte US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" wird wieder abgezogen. Das zur "Abschreckung" eingesetzte Kriegsschiff werde das östliche Mittelmeer "in den kommenden Tagen" verlassen und in seinen Heimathafen zurückkehren, teilte die US-Marine am Montag mit. Die US-Marine werde weiterhin "mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um die maritime Sicherheit in der Region zu stärken", hieß es. Seymour Hersh: Netanjahu war über den bevorstehenden Angriff der Hamas informiert An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon gab es unterdessen erneut gegenseitigen Beschuss. Fünf israelische Armeereservisten wurden israelischen Militärangaben zufolge dabei leicht verletzt. Israels Armee habe "Terroristen angegriffen, die versucht hätten, Drohnen Richtung Israel zu starten", teilte das Militär mit. Die Hisbollah-Miliz habe außerdem versucht, "aus einem zivilen Gebiet Drohnen in Richtung Israel abzufeuern". Die Hisbollah teilte mit, einen israelischen Posten nahe der libanesischen Grenze getroffen zu haben. Bei Gegenschlägen habe Israels Militär ein Haus in einem libanesischen Grenzort attackiert, hieß es weiter. Mehr zum Thema – Wie der Jemen das Machtgefüge im Nahen Osten veränderte

