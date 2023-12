Seymour Hersh: Netanjahu war über den bevorstehenden Angriff der Hamas informiert

Die Vorgeschichte des 7. Oktober 2023 rückt abermals in den Fokus. Nun behauptet kein Geringerer als Seymour Hersh, Netanjahu habe im Voraus von dem Angriff der Palästinenser gewusst. Dabei beruft sich Hersh auf einen Informanten aus israelischen Regierungskreisen.

Quelle: AFP © Ohad Zwigenberg / POOL

Der US-amerikanische Investigativjournalist Seymour Hersh hat auf der Plattform Substack darüber berichtet, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über den bevorstehenden Angriff der Hamas, der schließlich am 7. Oktober 2023 erfolgte, informiert gewesen sein soll. So hat Hersh auf dem Online-Portal die Aussage eines "informierten" israelischen Regierungsbeamten zitiert, der ihm gegenüber in dieser Woche erklärt habe, dass Netanjahu eine "Lagebewertung der Einheit 8200 gesehen und gelesen" habe. Dabei soll es sich um Informationen des israelischen Geheimdienstes "8200" gehandelt haben, der lange vor den Ereignissen des 7. Oktobers herausgefunden hatte, dass die Hamas dabei war, einen Angriff auf Israel vorzubereiten. Wie die New York Times erklärte, die ihrerseits ebenfalls über das Material der Einheit verfügt, sei es allerdings nicht sicher, dass Netanjahu tatsächlich informiert worden sei. Analyse Angriffe auf Frachter im Roten Meer könnten das Gleichgewicht im globalen Handel verändern Dem israelischen Informanten zufolge, den Hersh zitiert, geht es dem israelischen Premierminister um sein politisches Überleben – und darum, an der Macht zu bleiben. So würde Netanjahu die beiden wichtigsten israelischen Geheimdienste – den Schin Bet und den Mossad – beschuldigen, ihm Informationen vorzuenthalten. Bereits Ende November hatte die New York Times gemeldet, dass israelische Beamte über ein Jahr vor dem Anschlag im Oktober bereits gewusst hatten, dass die palästinensische Hamas plante, auf das Territorium Israels einzudringen, diese Pläne aber nicht ernst nahmen, weil sie sie für zu ehrgeizig hielten und annahmen, dass sie die Fähigkeiten der Bewegung übersteigen würden. Der Zeitung zufolge enthielt das 40-seitige Dokument über die Hamas-Pläne kein genaues Datum für die Operation, sondern beschrieb alle israelischen Befestigungen, den Standort und die Anzahl der bewaffneten Kräfte. Die palästinensische Bewegung habe den Plan "mit bemerkenswerter Präzision" befolgt, schreibt die Zeitung. Die Regierungsvertreter räumten ein, dass sich Israel, wenn es das Dokument ernst genommen hätte, auf ein Eindringen durch Hamas-Kämpfer am 7. Oktober hätte vorbereiten oder diese hätte verhindern können. Mehr zum Thema - Erdoğan vergleicht Netanjahu mit Hitler

