Nach schweren israelischen Verlusten: IDF erwägt Rückzug aus Gazastreifen

Trotz überlegener Feuerkraft werden beim Gaza-Krieg viele israelische Soldaten getötet. Die Hamas greift zur Guerilla-Taktik, die zu mehr Verlusten Israels führen soll. Die Golani-Elitebrigade der IDF hat sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen, um ihre Reihen zu reorganisieren.

Quelle: AFP © Menahem Kahana

Rund zwei Monate nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen sorgt die Hamas einem Medienbericht zufolge mit einem Übergang zu Guerilla-Taktiken für zunehmende Verluste unter Israels Bodentruppen. Dies zeige, wie schwierig es für Israel sei, die Hamas wie beabsichtigt zu eliminieren, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag. Israel: Diplomatisch isoliert und schwerste Verluste seit Ende Oktober Seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober seien bisher 153 israelische Soldaten getötet worden, berichtete die Times of Israel. Aus Krankenhausunterlagen geht allerdings hervor, dass Tel Aviv die wirkliche Zahl der Opfer erheblich zensiert. Israel will im Gaza-Krieg einer Schätzung des Militärs (IDF) zufolge wiederum bisher rund 7.860 Hamas-Kämpfer getötet haben. Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete kürzlich, dass sich die Golani-Elitebrigade der Armee nach 60 Tagen Kampf aus dem Gazastreifen zurückzog, um ihre Reihen zu reorganisieren, nachdem sie beispiellose Verluste erlitten hatte. Israels Kriegskabinett will laut der Jerusalem Post an diesem Montag über einen Vorschlag Ägyptens zur Beendigung des Kriegs beraten. Medien berichten derzeit über Guerilla-Taktiken der Hamas im Krieg: Kämpfer der Hamas nutzen die unterirdischen Wege zugleich, um aus dem Nichts aufzutauchen und hinterrücks anzugreifen. Die Hamas greife dabei inzwischen mit Zellen aus nur noch zwei bis fünf Kämpfern an, bevor diese wieder in die Tunnel abtauchten, meldete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Offizier. Hamas-Milizen operierten dabei auch aus zivilen Zufluchtsorten heraus und benutzten Zivilisten, um Informationen zu sammeln und Waffen zu transportieren, hieß es. Die Hamas lagere zudem Waffen in Hunderten leer stehenden Häusern. Dies ermögliche es ihren Kämpfern, sich frei zu bewegen, als Zivilisten auszugeben und die Waffen im letzten Moment vor einem Angriff zu greifen. Mehr zum Thema - Schwere israelische Verluste bei Bodenoffensive: Hamas wehrt sich heftig gegen IDF

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.