Jemen: Französisches Kriegsschiff fing Kampfdrohnen über dem Roten Meer ab

Ein französisches Kriegsschiff soll von Drohnen aus Richtung Jemen angegriffen worden sein. Der jüngste Vorfall erfolgte inmitten erhöhter Spannungen im Roten Meer und umliegenden Gewässern aufgrund einer Reihe von Schiffsangriffen durch Huthi-Truppen seit Beginn des Gaza-Krieges.

Quelle: AFP © US Navy

Eine französische Fregatte hat nach Angaben des französischen Militärs zwei Drohnen über dem Roten Meer abgeschossen, die sich vermutlich von der jemenitischen Küste her dem Kriegsschiff genähert hatten. "Das Abfangen und die Zerstörung dieser beiden identifizierten Bedrohungen wurde am späten Samstag von der Fregatte Languedoc durchgeführt, die im Roten Meer operiert", so der Generalstab am Sonntag in einer Pressemitteilung. Frachtschiff-Kaperung: G7 fordert Huthi zur Einstellung der Bedrohung für die Seeschifffahrt auf Die von Iran unterstützte Huthi-Bewegung im Jemen hat am Samstag gedroht, alle Schiffe anzugreifen, die israelische Häfen ansteuern, wenn nicht Lebensmittel und Medikamente in den belagerten Gazastreifen gebracht werden, der seit mehr als zwei Monaten von israelischen Streitkräften bombardiert wird. Die Huthis erklärten, dass alle "Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen oder Güter zu israelischen Häfen transportieren", im Roten Meer, einem wichtigen Kanal für den weltweiten Handel, der mit dem Suezkanal verbunden ist, nicht willkommen seien. "Wir warnen alle Schiffe und Unternehmen davor, mit israelischen Häfen zu verkehren", so die Gruppe in einer Erklärung. Die jüngste Warnung erfolgte inmitten erhöhter Spannungen im Roten Meer und den umliegenden Gewässern nach einer Reihe von Angriffen der Huthi-Truppen auf See seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 8. Oktober. In der zweiten Dezemberwoche griffen die Huthis zwei Schiffe vor der jemenitischen Küste an, darunter ein unter der Flagge der Bahamas fahrendes Schiff. Und im November hatten die Huthis die "Galaxy Leader" beschlagnahmt, ein Frachtschiff mit Verbindung zu Israel. Mehr zum Thema – Frachtschiff-Kaperung der Huthis im Roten Meer: Saudi-Arabien fordert die USA zur Zurückhaltung auf

